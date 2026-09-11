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Tafsir Fathul Majid تفسیر: Yusuf آیه 100
Yusuf
۱۰۰
۱۰۰:۱۲
ورفع ابويه على العرش وخروا له سجدا وقال يا ابت هاذا تاويل روياي من قبل قد جعلها ربي حقا وقد احسن بي اذ اخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد ان نزغ الشيطان بيني وبين اخوتي ان ربي لطيف لما يشاء انه هو العليم الحكيم ١٠٠
وَرَفَعَ أَبَوَيْهِ عَلَى ٱلْعَرْشِ وَخَرُّوا۟ لَهُۥ سُجَّدًۭا ۖ وَقَالَ يَـٰٓأَبَتِ هَـٰذَا تَأْوِيلُ رُءْيَـٰىَ مِن قَبْلُ قَدْ جَعَلَهَا رَبِّى حَقًّۭا ۖ وَقَدْ أَحْسَنَ بِىٓ إِذْ أَخْرَجَنِى مِنَ ٱلسِّجْنِ وَجَآءَ بِكُم مِّنَ ٱلْبَدْوِ مِنۢ بَعْدِ أَن نَّزَغَ ٱلشَّيْطَـٰنُ بَيْنِى وَبَيْنَ إِخْوَتِىٓ ۚ إِنَّ رَبِّى لَطِيفٌۭ لِّمَا يَشَآءُ ۚ إِنَّهُۥ هُوَ ٱلْعَلِيمُ ٱلْحَكِيمُ ١٠٠
وَرَفَعَ
ﱺ
أَبَوَيۡهِ
ﱻ
عَلَى
ﱼ
ٱلۡعَرۡشِ
ﱽ
وَخَرُّواْ
ﱾ
لَهُۥ
ﱿ
سُجَّدٗاۖ
ﲀﲁ
وَقَالَ
ﲂ
يَٰٓأَبَتِ
ﲃ
هَٰذَا
ﲄ
تَأۡوِيلُ
ﲅ
رُءۡيَٰيَ
ﲆ
مِن
ﲇ
قَبۡلُ
ﲈ
قَدۡ
ﲉ
جَعَلَهَا
ﲊ
رَبِّي
ﲋ
حَقّٗاۖ
ﲌﲍ
وَقَدۡ
ﲎ
أَحۡسَنَ
ﲏ
بِيٓ
ﲐ
إِذۡ
ﲑ
أَخۡرَجَنِي
ﲒ
مِنَ
ﲓ
ٱلسِّجۡنِ
ﲔ
وَجَآءَ
ﲕ
بِكُم
ﲖ
مِّنَ
ﲗ
ٱلۡبَدۡوِ
ﲘ
مِنۢ
ﲙ
بَعۡدِ
ﲚ
أَن
ﲛ
نَّزَغَ
ﲜ
ٱلشَّيۡطَٰنُ
ﲝ
بَيۡنِي
ﲞ
وَبَيۡنَ
ﲟ
إِخۡوَتِيٓۚ
ﲠﲡ
إِنَّ
ﲢ
رَبِّي
ﲣ
لَطِيفٞ
ﲤ
لِّمَا
ﲥ
يَشَآءُۚ
ﲦﲧ
إِنَّهُۥ
ﲨ
هُوَ
ﲩ
ٱلۡعَلِيمُ
ﲪ
ٱلۡحَكِيمُ
ﲫ
١٠٠
ﲬ
و پدر و مادر خود را بر تخت نشاند، و (همگی) برای او به سجده افتادند، و (یوسف) گفت: «ای پدرجان! این تعبیر خوابم است، که از پیش دیده بودم، پروردگارم آن را راست گرداند (و تحقق بخشید)، یقیناً به من نیکی کرد هنگامیکه مرا از زندان بیرون آورد، و شما را از آن بیابان (به اینجا) آورد، بعد از آنکه شیطان میان من و برادرانم (فتنه و) فساد کرد، بیگمان پروردگارم به آنچه که میخواهد (تدبیر کند) باریک بین است، همانا او دانای حکیم است.
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