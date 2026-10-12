Rebar Kurdish Tafsir تفسیر: Yunus آیه 98

{سزا لەسەر قەومی یونس پێغەمبەر – صلی الله علیه وسلم – لابرا} [ فَلَوْلَا كَانَتْ قَرْيَةٌ آمَنَتْ فَنَفَعَهَا إِيمَانُهَا إِلَّا قَوْمَ يُونُسَ لَمَّا آمَنُوا ] خهڵكی هیچ دێیهك ئیمان سوودی پێ نهگهیاندن تهنها قهومی یونس - صلی الله علیه وسلم - نهبێت كه له نهینهوا بوون، كاتێك كه ئیمانیان هێنا پێش ئهوهی سزای خوای گهوره بێت و نیشانهكانیان بینی تهوبهیان كرد وه خوای گهوره ڕاستگۆیی ئهوانی زانی له تهوبهكردندا [ كَشَفْنَا عَنْهُمْ عَذَابَ الْخِزْيِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ] خوای گهوره له ژیانی دونیادا سزای سهرشۆڕی و ریسوایی لهسهر لابردن، وه وتراوه سزاى قیامهتیشیان لهسهر لاچوو چونكه باوهڕیان هێنا [ وَمَتَّعْنَاهُمْ إِلَى حِينٍ (٩٨) ] وه تا ماوهیهكی دیاریكراوی تر لهسهر ڕووی زهوی ژیاندیانم.