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Tafsir Fathul Majid تفسیر: Yunus آیه 97
Yunus
۹۷
۹۷:۱۰
ولو جاءتهم كل اية حتى يروا العذاب الاليم ٩٧
وَلَوْ جَآءَتْهُمْ كُلُّ ءَايَةٍ حَتَّىٰ يَرَوُا۟ ٱلْعَذَابَ ٱلْأَلِيمَ ٩٧
وَلَوۡ
ﳉ
جَآءَتۡهُمۡ
ﳊ
كُلُّ
ﳋ
ءَايَةٍ
ﳌ
حَتَّىٰ
ﳍ
يَرَوُاْ
ﳎ
ٱلۡعَذَابَ
ﳏ
ٱلۡأَلِيمَ
ﳐ
٩٧
ﳑ
هر چند که هرگونه آیه (و معجزه) برای آنها بیاید، تا زمانی که عذاب دردناک را ببیند.
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Tafsir Fathul Majid برای آیه فعلی موجود نیست.