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Tafsir Fathul Majid تفسیر: Yunus آیه 96
Yunus
۹۶
۹۶:۱۰
ان الذين حقت عليهم كلمت ربك لا يومنون ٩٦
إِنَّ ٱلَّذِينَ حَقَّتْ عَلَيْهِمْ كَلِمَتُ رَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ ٩٦
إِنَّ
ﳀ
ٱلَّذِينَ
ﳁ
حَقَّتۡ
ﳂ
عَلَيۡهِمۡ
ﳃ
كَلِمَتُ
ﳄ
رَبِّكَ
ﳅ
لَا
ﳆ
يُؤۡمِنُونَ
ﳇ
٩٦
ﳈ
بیگمان کسانیکه فرمان پروردگار بر آنها تحقق یافته، ایمان نمیآورند،
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Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid برای آیه فعلی موجود نیست.