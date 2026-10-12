Al-Sa'di تفسیر: Yunus آیه 96

В этих откровениях содержатся два запрета. Вначале Всевышний Аллах запретил сомневаться в Священном Коране, а затем запретил еще больший грех - неверие в ясные коранические аяты, которые невозможно опровергнуть или изобличить во лжи. Именно эти два греха являются залогом вечного убытка, поскольку они лишают человека вознаграждения в обоих мирах и обрекают его на наказание как при жизни на земле, так и после смерти. А поскольку любой запрет подразумевает повеление совершать противоположное, в этих коранических аятах также содержатся повеления твердо верить в истинность Корана, изучать ниспосланные в нем откровения и руководствоваться ими на практике. Только так человек может достичь успеха и добиться всего самого желанного, взойти на вершину славы и избежать великого убытка.