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Tafsir Fathul Majid تفسیر: Yunus آیه 93
Yunus
۹۳
۹۳:۱۰
ولقد بوانا بني اسراييل مبوا صدق ورزقناهم من الطيبات فما اختلفوا حتى جاءهم العلم ان ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون ٩٣
وَلَقَدْ بَوَّأْنَا بَنِىٓ إِسْرَٰٓءِيلَ مُبَوَّأَ صِدْقٍۢ وَرَزَقْنَـٰهُم مِّنَ ٱلطَّيِّبَـٰتِ فَمَا ٱخْتَلَفُوا۟ حَتَّىٰ جَآءَهُمُ ٱلْعِلْمُ ۚ إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِى بَيْنَهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيَـٰمَةِ فِيمَا كَانُوا۟ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ٩٣
وَلَقَدۡ
ﲃ
بَوَّأۡنَا
ﲄ
بَنِيٓ
ﲅ
إِسۡرَٰٓءِيلَ
ﲆ
مُبَوَّأَ
ﲇ
صِدۡقٖ
ﲈ
وَرَزَقۡنَٰهُم
ﲉ
مِّنَ
ﲊ
ٱلطَّيِّبَٰتِ
ﲋ
فَمَا
ﲌ
ٱخۡتَلَفُواْ
ﲍ
حَتَّىٰ
ﲎ
جَآءَهُمُ
ﲏ
ٱلۡعِلۡمُۚ
ﲐﲑ
إِنَّ
ﲒ
رَبَّكَ
ﲓ
يَقۡضِي
ﲔ
بَيۡنَهُمۡ
ﲕ
يَوۡمَ
ﲖ
ٱلۡقِيَٰمَةِ
ﲗ
فِيمَا
ﲘ
كَانُواْ
ﲙ
فِيهِ
ﲚ
يَخۡتَلِفُونَ
ﲛ
٩٣
ﲜ
و به راستی که بنی اسرائیل را در جایگاه نیکو منزل دادیم، و از پاکیزهها روزیشان دادیم، پس اختلاف نکردند تا اینکه علم (و آگاهی) برایشان آمد، بیگمان پروردگار تو، روز قیامت در آنچه در آن اختلاف میکردند، میانشان داوری خواهد کرد.
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