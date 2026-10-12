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Tafsir Fathul Majid تفسیر: Yunus آیه 89
Yunus
۸۹
۸۹:۱۰
قال قد اجيبت دعوتكما فاستقيما ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون ٨٩
قَالَ قَدْ أُجِيبَت دَّعْوَتُكُمَا فَٱسْتَقِيمَا وَلَا تَتَّبِعَآنِّ سَبِيلَ ٱلَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ٨٩
قَالَ
ﱁ
قَدۡ
ﱂ
أُجِيبَت
ﱃ
دَّعۡوَتُكُمَا
ﱄ
فَٱسۡتَقِيمَا
ﱅ
وَلَا
ﱆ
تَتَّبِعَآنِّ
ﱇ
سَبِيلَ
ﱈ
ٱلَّذِينَ
ﱉ
لَا
ﱊ
يَعۡلَمُونَ
ﱋ
٨٩
ﱌ
(الله) فرمود: «قطعاً دعای شما دو نفر پذیرفته شد، پس استقامت کنید، و از راه کسانیکه نمیدانند، پیروی نکنید»
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