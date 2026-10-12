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Tafsir Fathul Majid تفسیر: Yunus آیه 87
Yunus
۸۷
۸۷:۱۰
واوحينا الى موسى واخيه ان تبوا لقومكما بمصر بيوتا واجعلوا بيوتكم قبلة واقيموا الصلاة وبشر المومنين ٨٧
وَأَوْحَيْنَآ إِلَىٰ مُوسَىٰ وَأَخِيهِ أَن تَبَوَّءَا لِقَوْمِكُمَا بِمِصْرَ بُيُوتًۭا وَٱجْعَلُوا۟ بُيُوتَكُمْ قِبْلَةًۭ وَأَقِيمُوا۟ ٱلصَّلَوٰةَ ۗ وَبَشِّرِ ٱلْمُؤْمِنِينَ ٨٧
وَأَوۡحَيۡنَآ
ﲤ
إِلَىٰ
ﲥ
مُوسَىٰ
ﲦ
وَأَخِيهِ
ﲧ
أَن
ﲨ
تَبَوَّءَا
ﲩ
لِقَوۡمِكُمَا
ﲪ
بِمِصۡرَ
ﲫ
بُيُوتٗا
ﲬ
وَٱجۡعَلُواْ
ﲭ
بُيُوتَكُمۡ
ﲮ
قِبۡلَةٗ
ﲯ
وَأَقِيمُواْ
ﲰ
ٱلصَّلَوٰةَۗ
ﲱﲲ
وَبَشِّرِ
ﲳ
ٱلۡمُؤۡمِنِينَ
ﲴ
٨٧
ﲵ
و به موسی و برادرش (هارون علیهما السلام) وحی کردیم که: برای قوم خود، خانههای در (سرزمین) مصر انتخاب کنید، و خانههایتان را عبادتگاه قرار دهید، و نماز را بر پا دارید، و (ای موسی!) مؤمنان را (به پیروزی و بهشت) بشارت بده»
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