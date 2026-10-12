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Tafsir Fathul Majid تفسیر: Yunus آیه 83
Yunus
۸۳
۸۳:۱۰
فما امن لموسى الا ذرية من قومه على خوف من فرعون ومليهم ان يفتنهم وان فرعون لعال في الارض وانه لمن المسرفين ٨٣
فَمَآ ءَامَنَ لِمُوسَىٰٓ إِلَّا ذُرِّيَّةٌۭ مِّن قَوْمِهِۦ عَلَىٰ خَوْفٍۢ مِّن فِرْعَوْنَ وَمَلَإِي۟هِمْ أَن يَفْتِنَهُمْ ۚ وَإِنَّ فِرْعَوْنَ لَعَالٍۢ فِى ٱلْأَرْضِ وَإِنَّهُۥ لَمِنَ ٱلْمُسْرِفِينَ ٨٣
فَمَآ
ﱮ
ءَامَنَ
ﱯ
لِمُوسَىٰٓ
ﱰ
إِلَّا
ﱱ
ذُرِّيَّةٞ
ﱲ
مِّن
ﱳ
قَوۡمِهِۦ
ﱴ
عَلَىٰ
ﱵ
خَوۡفٖ
ﱶ
مِّن
ﱷ
فِرۡعَوۡنَ
ﱸ
وَمَلَإِيْهِمۡ
ﱹ
أَن
ﱺ
يَفۡتِنَهُمۡۚ
ﱻﱼ
وَإِنَّ
ﱽ
فِرۡعَوۡنَ
ﱾ
لَعَالٖ
ﱿ
فِي
ﲀ
ٱلۡأَرۡضِ
ﲁ
وَإِنَّهُۥ
ﲂ
لَمِنَ
ﲃ
ٱلۡمُسۡرِفِينَ
ﲄ
٨٣
ﲅ
پس هیچ کس به موسی ایمان نیاورد، جز گروهی اندک از قوم او، (آن هم) با ترس فرعون و اطرافیانش، که مبادا آنها را بیازارد، و بیشک فرعون در زمین سرکش (و جاه طلب) بود، و همانا او از اسرافکاران بود.
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