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Tafsir Fathul Majid تفسیر: Yunus آیه 82
Yunus
۸۲
۸۲:۱۰
ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون ٨٢
وَيُحِقُّ ٱللَّهُ ٱلْحَقَّ بِكَلِمَـٰتِهِۦ وَلَوْ كَرِهَ ٱلْمُجْرِمُونَ ٨٢
وَيُحِقُّ
ﱦ
ٱللَّهُ
ﱧ
ٱلۡحَقَّ
ﱨ
بِكَلِمَٰتِهِۦ
ﱩ
وَلَوۡ
ﱪ
كَرِهَ
ﱫ
ٱلۡمُجۡرِمُونَ
ﱬ
٨٢
ﱭ
و الله با کلمات خود، حق را (ثابت و) پایدار میکند گرچه مجرمان کراهت داشته باشند».
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