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Tafsir Fathul Majid تفسیر: Yunus آیه 80
Yunus
۸۰
۸۰:۱۰
فلما جاء السحرة قال لهم موسى القوا ما انتم ملقون ٨٠
فَلَمَّا جَآءَ ٱلسَّحَرَةُ قَالَ لَهُم مُّوسَىٰٓ أَلْقُوا۟ مَآ أَنتُم مُّلْقُونَ ٨٠
فَلَمَّا
ﱈ
جَآءَ
ﱉ
ٱلسَّحَرَةُ
ﱊ
قَالَ
ﱋ
لَهُم
ﱌ
مُّوسَىٰٓ
ﱍ
أَلۡقُواْ
ﱎ
مَآ
ﱏ
أَنتُم
ﱐ
مُّلۡقُونَ
ﱑ
٨٠
ﱒ
پس چون جادوگران آمدند، موسی به آنها گفت: «آنچه شما (از وسایل سحر) میتوانید بیفکنید، (اکنون بر زمین) بیفکنید».
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