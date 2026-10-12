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Tafsir Fathul Majid تفسیر: Yunus آیه 78
Yunus
۷۸
۷۸:۱۰
قالوا اجيتنا لتلفتنا عما وجدنا عليه اباءنا وتكون لكما الكبرياء في الارض وما نحن لكما بمومنين ٧٨
قَالُوٓا۟ أَجِئْتَنَا لِتَلْفِتَنَا عَمَّا وَجَدْنَا عَلَيْهِ ءَابَآءَنَا وَتَكُونَ لَكُمَا ٱلْكِبْرِيَآءُ فِى ٱلْأَرْضِ وَمَا نَحْنُ لَكُمَا بِمُؤْمِنِينَ ٧٨
قَالُوٓاْ
ﳉ
أَجِئۡتَنَا
ﳊ
لِتَلۡفِتَنَا
ﳋ
عَمَّا
ﳌ
وَجَدۡنَا
ﳍ
عَلَيۡهِ
ﳎ
ءَابَآءَنَا
ﳏ
وَتَكُونَ
ﳐ
لَكُمَا
ﳑ
ٱلۡكِبۡرِيَآءُ
ﳒ
فِي
ﳓ
ٱلۡأَرۡضِ
ﳔ
وَمَا
ﳕ
نَحۡنُ
ﳖ
لَكُمَا
ﳗ
بِمُؤۡمِنِينَ
ﳘ
٧٨
ﳙ
(فرعونیان) گفتند: آیا آمدهای که ما را از آنچه نیاکانمان بر آن یافتیم، باز داری، و بزرگی (و حکومت) در روی زمین، از آن شما دو تن باشد؟ ما به شما دو نفر ایمان نمیآوریم.
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