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Tafsir Fathul Majid تفسیر: Yunus آیه 76
Yunus
۷۶
۷۶:۱۰
فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا ان هاذا لسحر مبين ٧٦
فَلَمَّا جَآءَهُمُ ٱلْحَقُّ مِنْ عِندِنَا قَالُوٓا۟ إِنَّ هَـٰذَا لَسِحْرٌۭ مُّبِينٌۭ ٧٦
فَلَمَّا
ﲱ
جَآءَهُمُ
ﲲ
ٱلۡحَقُّ
ﲳ
مِنۡ
ﲴ
عِندِنَا
ﲵ
قَالُوٓاْ
ﲶ
إِنَّ
ﲷ
هَٰذَا
ﲸ
لَسِحۡرٞ
ﲹ
مُّبِينٞ
ﲺ
٧٦
ﲻ
پس چون حق از نزد ما برای آنها آمد، گفتند: «بیگمان این جادویی آشکار است».
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