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Tafsir Fathul Majid تفسیر: Yunus آیه 74
Yunus
۷۴
۷۴:۱۰
ثم بعثنا من بعده رسلا الى قومهم فجاءوهم بالبينات فما كانوا ليومنوا بما كذبوا به من قبل كذالك نطبع على قلوب المعتدين ٧٤
ثُمَّ بَعَثْنَا مِنۢ بَعْدِهِۦ رُسُلًا إِلَىٰ قَوْمِهِمْ فَجَآءُوهُم بِٱلْبَيِّنَـٰتِ فَمَا كَانُوا۟ لِيُؤْمِنُوا۟ بِمَا كَذَّبُوا۟ بِهِۦ مِن قَبْلُ ۚ كَذَٰلِكَ نَطْبَعُ عَلَىٰ قُلُوبِ ٱلْمُعْتَدِينَ ٧٤
ثُمَّ
ﲊ
بَعَثۡنَا
ﲋ
مِنۢ
ﲌ
بَعۡدِهِۦ
ﲍ
رُسُلًا
ﲎ
إِلَىٰ
ﲏ
قَوۡمِهِمۡ
ﲐ
فَجَآءُوهُم
ﲑ
بِٱلۡبَيِّنَٰتِ
ﲒ
فَمَا
ﲓ
كَانُواْ
ﲔ
لِيُؤۡمِنُواْ
ﲕ
بِمَا
ﲖ
كَذَّبُواْ
ﲗ
بِهِۦ
ﲘ
مِن
ﲙ
قَبۡلُۚ
ﲚﲛ
كَذَٰلِكَ
ﲜ
نَطۡبَعُ
ﲝ
عَلَىٰ
ﲞ
قُلُوبِ
ﲟ
ٱلۡمُعۡتَدِينَ
ﲠ
٧٤
ﲡ
سپس بعد از او (= نوح) پیامبرانی به سوی قومشان فرستادیم، پس آنان دلایل روشنی برایشان آوردند، پس آنها (مستعد) نبودند که به آنچه پیش از آن تکذیب کرده بودند، ایمان آوردند. این چنین بر دلهای تجاوزکاران مهر مینهیم.
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