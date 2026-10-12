وارد شوید
وارد شوید
وارد شوید
انتخاب زبان
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
Tafsir Fathul Majid تفسیر: Yunus آیه 73
Yunus
۷۳
۷۳:۱۰
فكذبوه فنجيناه ومن معه في الفلك وجعلناهم خلايف واغرقنا الذين كذبوا باياتنا فانظر كيف كان عاقبة المنذرين ٧٣
فَكَذَّبُوهُ فَنَجَّيْنَـٰهُ وَمَن مَّعَهُۥ فِى ٱلْفُلْكِ وَجَعَلْنَـٰهُمْ خَلَـٰٓئِفَ وَأَغْرَقْنَا ٱلَّذِينَ كَذَّبُوا۟ بِـَٔايَـٰتِنَا ۖ فَٱنظُرْ كَيْفَ كَانَ عَـٰقِبَةُ ٱلْمُنذَرِينَ ٧٣
فَكَذَّبُوهُ
ﱷ
فَنَجَّيۡنَٰهُ
ﱸ
وَمَن
ﱹ
مَّعَهُۥ
ﱺ
فِي
ﱻ
ٱلۡفُلۡكِ
ﱼ
وَجَعَلۡنَٰهُمۡ
ﱽ
خَلَٰٓئِفَ
ﱾ
وَأَغۡرَقۡنَا
ﱿ
ٱلَّذِينَ
ﲀ
كَذَّبُواْ
ﲁ
بِـَٔايَٰتِنَاۖ
ﲂﲃ
فَٱنظُرۡ
ﲄ
كَيۡفَ
ﲅ
كَانَ
ﲆ
عَٰقِبَةُ
ﲇ
ٱلۡمُنذَرِينَ
ﲈ
٧٣
ﲉ
پس آنها او را تکذیب کردند، آنگاه ما او را، و آنان که با او در کشتی بودند، نجات دادیم، و آنها را جانشین (گذشتگان) قرار دادیم، و کسانی را که آیات ما را تکذیب کردند؛ غرق کردیم. پس بنگر که سر انجام بیمدادهشدگان چگونه بود!
تفاسیر
لایهها
درس ها
بازتاب ها
پاسخها
قیراط
حدیث
Aa
العربية
Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid برای آیه فعلی موجود نیست.