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Tafsir Fathul Majid تفسیر: Yunus آیه 71
Yunus
۷۱
۷۱:۱۰
۞ واتل عليهم نبا نوح اذ قال لقومه يا قوم ان كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بايات الله فعلى الله توكلت فاجمعوا امركم وشركاءكم ثم لا يكن امركم عليكم غمة ثم اقضوا الي ولا تنظرون ٧١
۞ وَٱتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ نُوحٍ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِۦ يَـٰقَوْمِ إِن كَانَ كَبُرَ عَلَيْكُم مَّقَامِى وَتَذْكِيرِى بِـَٔايَـٰتِ ٱللَّهِ فَعَلَى ٱللَّهِ تَوَكَّلْتُ فَأَجْمِعُوٓا۟ أَمْرَكُمْ وَشُرَكَآءَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُنْ أَمْرُكُمْ عَلَيْكُمْ غُمَّةًۭ ثُمَّ ٱقْضُوٓا۟ إِلَىَّ وَلَا تُنظِرُونِ ٧١
۞ وَٱتۡلُ
ﱁ ﱂ
عَلَيۡهِمۡ
ﱃ
نَبَأَ
ﱄ
نُوحٍ
ﱅ
إِذۡ
ﱆ
قَالَ
ﱇ
لِقَوۡمِهِۦ
ﱈ
يَٰقَوۡمِ
ﱉ
إِن
ﱊ
كَانَ
ﱋ
كَبُرَ
ﱌ
عَلَيۡكُم
ﱍ
مَّقَامِي
ﱎ
وَتَذۡكِيرِي
ﱏ
بِـَٔايَٰتِ
ﱐ
ٱللَّهِ
ﱑ
فَعَلَى
ﱒ
ٱللَّهِ
ﱓ
تَوَكَّلۡتُ
ﱔ
فَأَجۡمِعُوٓاْ
ﱕ
أَمۡرَكُمۡ
ﱖ
وَشُرَكَآءَكُمۡ
ﱗ
ثُمَّ
ﱘ
لَا
ﱙ
يَكُنۡ
ﱚ
أَمۡرُكُمۡ
ﱛ
عَلَيۡكُمۡ
ﱜ
غُمَّةٗ
ﱝ
ثُمَّ
ﱞ
ٱقۡضُوٓاْ
ﱟ
إِلَيَّ
ﱠ
وَلَا
ﱡ
تُنظِرُونِ
ﱢ
٧١
ﱣ
و داستان نوح را بر آنها بخوان، چون به قوم خود گفت: «ای قوم من! اگر اقامت من، و یاد آوری من به آیات الله، بر شما گران آمده است، پس من بر الله توکل کردم، شما تدبیر (و اندیشۀ) خود و معبودهایتان را جمع کنید، سپس هیچ چیز از کارهایتان بر شما پوشیده نماند، آنگاه (برای کشتنم) به سوی من هجوم آورید، و (لحظهای) مرا مهلت ندهید.
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