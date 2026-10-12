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Tafsir Fathul Majid تفسیر: Yunus آیه 68
Yunus
۶۸
۶۸:۱۰
قالوا اتخذ الله ولدا سبحانه هو الغني له ما في السماوات وما في الارض ان عندكم من سلطان بهاذا اتقولون على الله ما لا تعلمون ٦٨
قَالُوا۟ ٱتَّخَذَ ٱللَّهُ وَلَدًۭا ۗ سُبْحَـٰنَهُۥ ۖ هُوَ ٱلْغَنِىُّ ۖ لَهُۥ مَا فِى ٱلسَّمَـٰوَٰتِ وَمَا فِى ٱلْأَرْضِ ۚ إِنْ عِندَكُم مِّن سُلْطَـٰنٍۭ بِهَـٰذَآ ۚ أَتَقُولُونَ عَلَى ٱللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ٦٨
قَالُواْ
ﲝ
ٱتَّخَذَ
ﲞ
ٱللَّهُ
ﲟ
وَلَدٗاۗ
ﲠﲡ
سُبۡحَٰنَهُۥۖ
ﲢﲣ
هُوَ
ﲤ
ٱلۡغَنِيُّۖ
ﲥﲦ
لَهُۥ
ﲧ
مَا
ﲨ
فِي
ﲩ
ٱلسَّمَٰوَٰتِ
ﲪ
وَمَا
ﲫ
فِي
ﲬ
ٱلۡأَرۡضِۚ
ﲭﲮ
إِنۡ
ﲯ
عِندَكُم
ﲰ
مِّن
ﲱ
سُلۡطَٰنِۭ
ﲲ
بِهَٰذَآۚ
ﲳﲴ
أَتَقُولُونَ
ﲵ
عَلَى
ﲶ
ٱللَّهِ
ﲷ
مَا
ﲸ
لَا
ﲹ
تَعۡلَمُونَ
ﲺ
٦٨
ﲻ
(مشرکان) گفتند: «الله فرزندی برگزیده است» او منزه است، او بینیاز است، آنچه در آسمانها و آنچه در زمین است از آن اوست، هیچ دلیلی نزد شما بر این (ادعا) نیست، آیا بر الله چیزی میگویید که نمیدانید؟!
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Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid برای آیه فعلی موجود نیست.