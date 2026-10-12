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Tafsir Fathul Majid تفسیر: Yunus آیه 67
Yunus
۶۷
۶۷:۱۰
هو الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا ان في ذالك لايات لقوم يسمعون ٦٧
هُوَ ٱلَّذِى جَعَلَ لَكُمُ ٱلَّيْلَ لِتَسْكُنُوا۟ فِيهِ وَٱلنَّهَارَ مُبْصِرًا ۚ إِنَّ فِى ذَٰلِكَ لَـَٔايَـٰتٍۢ لِّقَوْمٍۢ يَسْمَعُونَ ٦٧
هُوَ
ﲌ
ٱلَّذِي
ﲍ
جَعَلَ
ﲎ
لَكُمُ
ﲏ
ٱلَّيۡلَ
ﲐ
لِتَسۡكُنُواْ
ﲑ
فِيهِ
ﲒ
وَٱلنَّهَارَ
ﲓ
مُبۡصِرًاۚ
ﲔﲕ
إِنَّ
ﲖ
فِي
ﲗ
ذَٰلِكَ
ﲘ
لَأٓيَٰتٖ
ﲙ
لِّقَوۡمٖ
ﲚ
يَسۡمَعُونَ
ﲛ
٦٧
ﲜ
او کسی است که شب را برای شما قرار داد، تا در آن آرام بگیرید، و روز را روشن (قرار داد) بیگمان در اینها نشانههایی است برای گروهی که میشنوند.
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