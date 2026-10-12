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Tafsir Fathul Majid تفسیر: Yunus آیه 64
Yunus
۶۴
۶۴:۱۰
لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الاخرة لا تبديل لكلمات الله ذالك هو الفوز العظيم ٦٤
لَهُمُ ٱلْبُشْرَىٰ فِى ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا وَفِى ٱلْـَٔاخِرَةِ ۚ لَا تَبْدِيلَ لِكَلِمَـٰتِ ٱللَّهِ ۚ ذَٰلِكَ هُوَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ ٦٤
لَهُمُ
ﱑ
ٱلۡبُشۡرَىٰ
ﱒ
فِي
ﱓ
ٱلۡحَيَوٰةِ
ﱔ
ٱلدُّنۡيَا
ﱕ
وَفِي
ﱖ
ٱلۡأٓخِرَةِۚ
ﱗﱘ
لَا
ﱙ
تَبۡدِيلَ
ﱚ
لِكَلِمَٰتِ
ﱛ
ٱللَّهِۚ
ﱜﱝ
ذَٰلِكَ
ﱞ
هُوَ
ﱟ
ٱلۡفَوۡزُ
ﱠ
ٱلۡعَظِيمُ
ﱡ
٦٤
ﱢ
برای آنان در زندگی دنیا و در آخرت بشارت است، سخنان الله تغییر ناپذیر است، این همان کامیابی بزرگ است.
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