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Tafsir Fathul Majid تفسیر: Yunus آیه 59
Yunus
۵۹
۵۹:۱۰
قل ارايتم ما انزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا قل الله اذن لكم ام على الله تفترون ٥٩
قُلْ أَرَءَيْتُم مَّآ أَنزَلَ ٱللَّهُ لَكُم مِّن رِّزْقٍۢ فَجَعَلْتُم مِّنْهُ حَرَامًۭا وَحَلَـٰلًۭا قُلْ ءَآللَّهُ أَذِنَ لَكُمْ ۖ أَمْ عَلَى ٱللَّهِ تَفْتَرُونَ ٥٩
قُلۡ
ﲋ
أَرَءَيۡتُم
ﲌ
مَّآ
ﲍ
أَنزَلَ
ﲎ
ٱللَّهُ
ﲏ
لَكُم
ﲐ
مِّن
ﲑ
رِّزۡقٖ
ﲒ
فَجَعَلۡتُم
ﲓ
مِّنۡهُ
ﲔ
حَرَامٗا
ﲕ
وَحَلَٰلٗا
ﲖ
قُلۡ
ﲗ
ءَآللَّهُ
ﲘ
أَذِنَ
ﲙ
لَكُمۡۖ
ﲚﲛ
أَمۡ
ﲜ
عَلَى
ﲝ
ٱللَّهِ
ﲞ
تَفۡتَرُونَ
ﲟ
٥٩
ﲠ
بگو: «به من خبر دهید؛ آنچه از رزق که الله برای شما نازل کرده است، پس بخشی از آن را حلال، و بخشی را حرام نمودهاید؟!» بگو: «آیا الله به شما اجازه داده است یا بر الله دروغ میبندید؟»
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