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Tafsir Fathul Majid تفسیر: Yunus آیه 57
Yunus
۵۷
۵۷:۱۰
يا ايها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمومنين ٥٧
يَـٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ قَدْ جَآءَتْكُم مَّوْعِظَةٌۭ مِّن رَّبِّكُمْ وَشِفَآءٌۭ لِّمَا فِى ٱلصُّدُورِ وَهُدًۭى وَرَحْمَةٌۭ لِّلْمُؤْمِنِينَ ٥٧
يَٰٓأَيُّهَا
ﱱ
ٱلنَّاسُ
ﱲ
قَدۡ
ﱳ
جَآءَتۡكُم
ﱴ
مَّوۡعِظَةٞ
ﱵ
مِّن
ﱶ
رَّبِّكُمۡ
ﱷ
وَشِفَآءٞ
ﱸ
لِّمَا
ﱹ
فِي
ﱺ
ٱلصُّدُورِ
ﱻ
وَهُدٗى
ﱼ
وَرَحۡمَةٞ
ﱽ
لِّلۡمُؤۡمِنِينَ
ﱾ
٥٧
ﱿ
ای مردم! به راستی که برای شما از جانب پروردگارتان موعظهای آمد، و شفایی برای آنچه در سینههاست و هدایت و رحمتی برای مؤمنان است.
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