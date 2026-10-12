Al-Sa'di تفسیر: Yunus آیه 57

О люди! Коран увещевает вас и предостерегает от деяний, которые обрекают вас на гнев Аллаха и влекут за собой мучительное наказание. Он предостерегает вас и разъясняет вам опасные последствия подобных деяний. А наряду с этим он исцеляет сердца от низменных страстей, которые мешают человеку выполнять предписания шариата, и пагубных сомнений, которые лишают человека твердой убежденности. Объясняется это тем, что коранические проповеди, обещания и угрозы пробуждают в рабах желание и страх. И если человек почувствовал желание творить добро и страх перед злом, то повторение смысла коранических откровений усиливает эти чувства и заставляет его предпочитать желания Аллаха собственным желаниям. В результате стремление угодить Аллаху побеждает в его душе желание удовлетворить собственную страсть. А доводы и аргументы, которые Аллах самым совершенным образом разъяснил в своем писании, избавляют его от любых сомнений и помогают ему достичь наивысшей убежденности. И когда душа человека исцеляется от болезней и облачается в одежды благополучия, все тело устремляется вслед за ней, потому что тело благоденствует, когда благоденствует душа, и страдает, когда страдает душа. Священный Коран - верное руководство и милость для верующих. Он является верным руководством, потому что благодаря нему человек познает истину и может использовать приобретенные знания на практике. Он является милостью, потому что благодаря ему человек приобретает добро и зарабатывает вознаграждение как при жизни на земле, так и после смерти. Верное руководство - это величайшее из сподручных средств, а милость - это самое заветное желание. Однако верным руководством и милостью Священный Коран является только для правоверных. Они следуют кораническому руководству и заслуживают милость, которая является следствием приверженности прямому пути, и благодаря этому обретают счастье и преуспеяние, выгоду и пользу, радость и успех. Такому успеху действительно можно порадоваться, и поэтому далее Всевышний Аллах повелел: