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Tafsir Fathul Majid تفسیر: Yunus آیه 56
Yunus
۵۶
۵۶:۱۰
هو يحيي ويميت واليه ترجعون ٥٦
هُوَ يُحْىِۦ وَيُمِيتُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ٥٦
هُوَ
ﱫ
يُحۡيِۦ
ﱬ
وَيُمِيتُ
ﱭ
وَإِلَيۡهِ
ﱮ
تُرۡجَعُونَ
ﱯ
٥٦
ﱰ
اوست که زنده میکند و میمیراند، و (همه) به سوی او باز گردانده میشوید.
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Tafsir Fathul Majid
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