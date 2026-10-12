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Tafsir Fathul Majid تفسیر: Yunus آیه 54
Yunus
۵۴
۵۴:۱۰
ولو ان لكل نفس ظلمت ما في الارض لافتدت به واسروا الندامة لما راوا العذاب وقضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون ٥٤
وَلَوْ أَنَّ لِكُلِّ نَفْسٍۢ ظَلَمَتْ مَا فِى ٱلْأَرْضِ لَٱفْتَدَتْ بِهِۦ ۗ وَأَسَرُّوا۟ ٱلنَّدَامَةَ لَمَّا رَأَوُا۟ ٱلْعَذَابَ ۖ وَقُضِىَ بَيْنَهُم بِٱلْقِسْطِ ۚ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ٥٤
وَلَوۡ
ﱁ
أَنَّ
ﱂ
لِكُلِّ
ﱃ
نَفۡسٖ
ﱄ
ظَلَمَتۡ
ﱅ
مَا
ﱆ
فِي
ﱇ
ٱلۡأَرۡضِ
ﱈ
لَٱفۡتَدَتۡ
ﱉ
بِهِۦۗ
ﱊﱋ
وَأَسَرُّواْ
ﱌ
ٱلنَّدَامَةَ
ﱍ
لَمَّا
ﱎ
رَأَوُاْ
ﱏ
ٱلۡعَذَابَۖ
ﱐﱑ
وَقُضِيَ
ﱒ
بَيۡنَهُم
ﱓ
بِٱلۡقِسۡطِ
ﱔ
وَهُمۡ
ﱕ
لَا
ﱖ
يُظۡلَمُونَ
ﱗ
٥٤
ﱘ
و هر کس که ستم کرده، اگر تمام آنچه در زمین است داشته باشد، حتماً (همه را) برای نجات خودش میدهد، و هنگامیکه عذاب را ببیند، پشیمانی (خود) را کتمان کنند، و میان آنها به عدالت داوری شود، و به آنها ستم نخواهد شد.
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Tafsir Fathul Majid برای آیه فعلی موجود نیست.