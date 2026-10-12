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Tafsir Fathul Majid تفسیر: Yunus آیه 50
Yunus
۵۰
۵۰:۱۰
قل ارايتم ان اتاكم عذابه بياتا او نهارا ماذا يستعجل منه المجرمون ٥٠
قُلْ أَرَءَيْتُمْ إِنْ أَتَىٰكُمْ عَذَابُهُۥ بَيَـٰتًا أَوْ نَهَارًۭا مَّاذَا يَسْتَعْجِلُ مِنْهُ ٱلْمُجْرِمُونَ ٥٠
قُلۡ
ﲮ
أَرَءَيۡتُمۡ
ﲯ
إِنۡ
ﲰ
أَتَىٰكُمۡ
ﲱ
عَذَابُهُۥ
ﲲ
بَيَٰتًا
ﲳ
أَوۡ
ﲴ
نَهَارٗا
ﲵ
مَّاذَا
ﲶ
يَسۡتَعۡجِلُ
ﲷ
مِنۡهُ
ﲸ
ٱلۡمُجۡرِمُونَ
ﲹ
٥٠
ﲺ
بگو: «به من خبر دهید؛ اگر عذاب او شبانگاه یا در روز به سراغ شما آید، مجرمان چه چیز را (اینگونه) به شتاب میطلبند؟!»
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