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Tafsir Fathul Majid تفسیر: Yunus آیه 49
Yunus
۴۹
۴۹:۱۰
قل لا املك لنفسي ضرا ولا نفعا الا ما شاء الله لكل امة اجل اذا جاء اجلهم فلا يستاخرون ساعة ولا يستقدمون ٤٩
قُل لَّآ أَمْلِكُ لِنَفْسِى ضَرًّۭا وَلَا نَفْعًا إِلَّا مَا شَآءَ ٱللَّهُ ۗ لِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ ۚ إِذَا جَآءَ أَجَلُهُمْ فَلَا يَسْتَـْٔخِرُونَ سَاعَةًۭ ۖ وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ ٤٩
قُل
ﲕ
لَّآ
ﲖ
أَمۡلِكُ
ﲗ
لِنَفۡسِي
ﲘ
ضَرّٗا
ﲙ
وَلَا
ﲚ
نَفۡعًا
ﲛ
إِلَّا
ﲜ
مَا
ﲝ
شَآءَ
ﲞ
ٱللَّهُۗ
ﲟﲠ
لِكُلِّ
ﲡ
أُمَّةٍ
ﲢ
أَجَلٌۚ
ﲣﲤ
إِذَا
ﲥ
جَآءَ
ﲦ
أَجَلُهُمۡ
ﲧ
فَلَا
ﲨ
يَسۡتَـٔۡخِرُونَ
ﲩ
سَاعَةٗ
ﲪ
وَلَا
ﲫ
يَسۡتَقۡدِمُونَ
ﲬ
٤٩
ﲭ
بگو: «من برای خودم مالک هیچ زیانی و سودی نیستم، جز آنچه الله بخواهد، برای هر امتی سرآمدی است، هنگامیکه سرآمد آنها فرا رسد، پس نه ساعتی تأخیر میکنند، و نه پیشی میگیرند».
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