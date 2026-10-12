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Tafsir Fathul Majid تفسیر: Yunus آیه 47
Yunus
۴۷
۴۷:۱۰
ولكل امة رسول فاذا جاء رسولهم قضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون ٤٧
وَلِكُلِّ أُمَّةٍۢ رَّسُولٌۭ ۖ فَإِذَا جَآءَ رَسُولُهُمْ قُضِىَ بَيْنَهُم بِٱلْقِسْطِ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ٤٧
وَلِكُلِّ
ﱿ
أُمَّةٖ
ﲀ
رَّسُولٞۖ
ﲁﲂ
فَإِذَا
ﲃ
جَآءَ
ﲄ
رَسُولُهُمۡ
ﲅ
قُضِيَ
ﲆ
بَيۡنَهُم
ﲇ
بِٱلۡقِسۡطِ
ﲈ
وَهُمۡ
ﲉ
لَا
ﲊ
يُظۡلَمُونَ
ﲋ
٤٧
ﲌ
برای هر امتی پیامبری است، پس هنگامیکه پیامبرشان آمد، میان آنها به عدالت داوری شود، و به آنها ستم نخواهد شد.
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