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Tafsir Fathul Majid تفسیر: Yunus آیه 46
Yunus
۴۶
۴۶:۱۰
واما نرينك بعض الذي نعدهم او نتوفينك فالينا مرجعهم ثم الله شهيد على ما يفعلون ٤٦
وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ ٱلَّذِى نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ فَإِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ ثُمَّ ٱللَّهُ شَهِيدٌ عَلَىٰ مَا يَفْعَلُونَ ٤٦
وَإِمَّا
ﱯ
نُرِيَنَّكَ
ﱰ
بَعۡضَ
ﱱ
ٱلَّذِي
ﱲ
نَعِدُهُمۡ
ﱳ
أَوۡ
ﱴ
نَتَوَفَّيَنَّكَ
ﱵ
فَإِلَيۡنَا
ﱶ
مَرۡجِعُهُمۡ
ﱷ
ثُمَّ
ﱸ
ٱللَّهُ
ﱹ
شَهِيدٌ
ﱺ
عَلَىٰ
ﱻ
مَا
ﱼ
يَفۡعَلُونَ
ﱽ
٤٦
ﱾ
و اگر پارهای از چیزهای را که به آنها وعده دادهایم به تو نشان دهیم، یا تو را بمیرانیم، پس بازگشتشان به سوی ماست، پس الله بر آنچه که میکنند، گواه است.
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Tafsir Fathul Majid برای آیه فعلی موجود نیست.