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Tafsir Fathul Majid تفسیر: Yunus آیه 43
Yunus
۴۳
۴۳:۱۰
ومنهم من ينظر اليك افانت تهدي العمي ولو كانوا لا يبصرون ٤٣
وَمِنْهُم مَّن يَنظُرُ إِلَيْكَ ۚ أَفَأَنتَ تَهْدِى ٱلْعُمْىَ وَلَوْ كَانُوا۟ لَا يُبْصِرُونَ ٤٣
وَمِنۡهُم
ﱁ
مَّن
ﱂ
يَنظُرُ
ﱃ
إِلَيۡكَۚ
ﱄﱅ
أَفَأَنتَ
ﱆ
تَهۡدِي
ﱇ
ٱلۡعُمۡيَ
ﱈ
وَلَوۡ
ﱉ
كَانُواْ
ﱊ
لَا
ﱋ
يُبۡصِرُونَ
ﱌ
٤٣
ﱍ
و از آنها کسانیاند که به تو مینگرند، آیا تو میتوانی کوران را راهنمایی کنی، و هر چند نبینند؟!
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