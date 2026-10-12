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Tafsir Fathul Majid تفسیر: Yunus آیه 42
Yunus
۴۲
۴۲:۱۰
ومنهم من يستمعون اليك افانت تسمع الصم ولو كانوا لا يعقلون ٤٢
وَمِنْهُم مَّن يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ ۚ أَفَأَنتَ تُسْمِعُ ٱلصُّمَّ وَلَوْ كَانُوا۟ لَا يَعْقِلُونَ ٤٢
وَمِنۡهُم
ﳨ
مَّن
ﳩ
يَسۡتَمِعُونَ
ﳪ
إِلَيۡكَۚ
ﳫﳬ
أَفَأَنتَ
ﳭ
تُسۡمِعُ
ﳮ
ٱلصُّمَّ
ﳯ
وَلَوۡ
ﳰ
كَانُواْ
ﳱ
لَا
ﳲ
يَعۡقِلُونَ
ﳳ
٤٢
ﳴ
و ازآنها کسانی هستند که به تو گوش فرا میدهند، آیا تو میتوانی کران را بشنوانی، و هر چند نفهمند؟!
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