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Tafsir Fathul Majid تفسیر: Yunus آیه 41
Yunus
۴۱
۴۱:۱۰
وان كذبوك فقل لي عملي ولكم عملكم انتم برييون مما اعمل وانا بريء مما تعملون ٤١
وَإِن كَذَّبُوكَ فَقُل لِّى عَمَلِى وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ ۖ أَنتُم بَرِيٓـُٔونَ مِمَّآ أَعْمَلُ وَأَنَا۠ بَرِىٓءٌۭ مِّمَّا تَعْمَلُونَ ٤١
وَإِن
ﳗ
كَذَّبُوكَ
ﳘ
فَقُل
ﳙ
لِّي
ﳚ
عَمَلِي
ﳛ
وَلَكُمۡ
ﳜ
عَمَلُكُمۡۖ
ﳝﳞ
أَنتُم
ﳟ
بَرِيٓـُٔونَ
ﳠ
مِمَّآ
ﳡ
أَعۡمَلُ
ﳢ
وَأَنَا۠
ﳣ
بَرِيٓءٞ
ﳤ
مِّمَّا
ﳥ
تَعۡمَلُونَ
ﳦ
٤١
ﳧ
و اگر (کافران) تو را تکذیب کردند، پس بگو: «عمل من برای خودم، و عمل شما برای خودتان است، شما از آنچه من میکنم بیزارید، و من (نیز) از آنچه (شما) میکنید بیزارم».
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Tafsir Fathul Majid برای آیه فعلی موجود نیست.