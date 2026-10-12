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Tafsir Fathul Majid تفسیر: Yunus آیه 37
Yunus
۳۷
۳۷:۱۰
وما كان هاذا القران ان يفترى من دون الله ولاكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين ٣٧
وَمَا كَانَ هَـٰذَا ٱلْقُرْءَانُ أَن يُفْتَرَىٰ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَلَـٰكِن تَصْدِيقَ ٱلَّذِى بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ ٱلْكِتَـٰبِ لَا رَيْبَ فِيهِ مِن رَّبِّ ٱلْعَـٰلَمِينَ ٣٧
وَمَا
ﲊ
كَانَ
ﲋ
هَٰذَا
ﲌ
ٱلۡقُرۡءَانُ
ﲍ
أَن
ﲎ
يُفۡتَرَىٰ
ﲏ
مِن
ﲐ
دُونِ
ﲑ
ٱللَّهِ
ﲒ
وَلَٰكِن
ﲓ
تَصۡدِيقَ
ﲔ
ٱلَّذِي
ﲕ
بَيۡنَ
ﲖ
يَدَيۡهِ
ﲗ
وَتَفۡصِيلَ
ﲘ
ٱلۡكِتَٰبِ
ﲙ
لَا
ﲚ
رَيۡبَ
ﲛ
فِيهِ
ﲜ
مِن
ﲝ
رَّبِّ
ﲞ
ٱلۡعَٰلَمِينَ
ﲟ
٣٧
ﲠ
و (سزاوار) نیست این قرآن، به دروغ (بدون وحی الهی) به الله نسبت داده شود؛ بلکه تصدیقکننده چیزی است که پیش از آن (نازل شده) است، و بیان و تفصیل (آن) کتاب است، شکی در آن نیست، از (جانب) پروردگار جهانیان است.
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