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Tafsir Fathul Majid تفسیر: Yunus آیه 36
Yunus
۳۶
۳۶:۱۰
وما يتبع اكثرهم الا ظنا ان الظن لا يغني من الحق شييا ان الله عليم بما يفعلون ٣٦
وَمَا يَتَّبِعُ أَكْثَرُهُمْ إِلَّا ظَنًّا ۚ إِنَّ ٱلظَّنَّ لَا يُغْنِى مِنَ ٱلْحَقِّ شَيْـًٔا ۚ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمٌۢ بِمَا يَفْعَلُونَ ٣٦
وَمَا
ﱶ
يَتَّبِعُ
ﱷ
أَكۡثَرُهُمۡ
ﱸ
إِلَّا
ﱹ
ظَنًّاۚ
ﱺﱻ
إِنَّ
ﱼ
ٱلظَّنَّ
ﱽ
لَا
ﱾ
يُغۡنِي
ﱿ
مِنَ
ﲀ
ٱلۡحَقِّ
ﲁ
شَيۡـًٔاۚ
ﲂﲃ
إِنَّ
ﲄ
ٱللَّهَ
ﲅ
عَلِيمُۢ
ﲆ
بِمَا
ﲇ
يَفۡعَلُونَ
ﲈ
٣٦
ﲉ
و بیشتر آنها جز از گمان پیروی نمیکنند، بیتردید، گمان، از حق بینیاز نمیکند، یقیناً الله به آنچه میکنند، داناست.
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Tafsir Fathul Majid برای آیه فعلی موجود نیست.