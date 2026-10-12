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Tafsir Fathul Majid تفسیر: Yunus آیه 35
Yunus
۳۵
۳۵:۱۰
قل هل من شركايكم من يهدي الى الحق قل الله يهدي للحق افمن يهدي الى الحق احق ان يتبع امن لا يهدي الا ان يهدى فما لكم كيف تحكمون ٣٥
قُلْ هَلْ مِن شُرَكَآئِكُم مَّن يَهْدِىٓ إِلَى ٱلْحَقِّ ۚ قُلِ ٱللَّهُ يَهْدِى لِلْحَقِّ ۗ أَفَمَن يَهْدِىٓ إِلَى ٱلْحَقِّ أَحَقُّ أَن يُتَّبَعَ أَمَّن لَّا يَهِدِّىٓ إِلَّآ أَن يُهْدَىٰ ۖ فَمَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ ٣٥
قُلۡ
ﱕ
هَلۡ
ﱖ
مِن
ﱗ
شُرَكَآئِكُم
ﱘ
مَّن
ﱙ
يَهۡدِيٓ
ﱚ
إِلَى
ﱛ
ٱلۡحَقِّۚ
ﱜﱝ
قُلِ
ﱞ
ٱللَّهُ
ﱟ
يَهۡدِي
ﱠ
لِلۡحَقِّۗ
ﱡﱢ
أَفَمَن
ﱣ
يَهۡدِيٓ
ﱤ
إِلَى
ﱥ
ٱلۡحَقِّ
ﱦ
أَحَقُّ
ﱧ
أَن
ﱨ
يُتَّبَعَ
ﱩ
أَمَّن
ﱪ
لَّا
ﱫ
يَهِدِّيٓ
ﱬ
إِلَّآ
ﱭ
أَن
ﱮ
يُهۡدَىٰۖ
ﱯﱰ
فَمَا
ﱱ
لَكُمۡ
ﱲ
كَيۡفَ
ﱳ
تَحۡكُمُونَ
ﱴ
٣٥
ﱵ
بگو: «آیا از این معبودهای شما کسی هست که به (سوی) حق هدایت میکند؟!» بگو: «الله به (سوی) حق هدایت میکند، آیا کسی که به (سوی) حق هدایت میکند، برای پیروی سزاوارتر است یا کسیکه خود هدایت نمیشود؛ مگر آن که هدایتش کنند؟! پس شما را چه شده؟! چگونه داوری میکنید؟!».
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