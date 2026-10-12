Al-Sa'di تفسیر: Yunus آیه 35

О Мухаммад! Скажи: «Есть ли среди тех, кого вы приобщаете в сотоварищи к Аллаху, такие, которые способны указать людям на прямой путь и поместить в их сердцах желание следовать прямым путем? Безусловно, только Аллах указывает людям на прямой путь посредством доводов и доказательств, а также вселяет в их сердца желание следовать правильным путем и помогает им в этом. Неужели Господь, который наставляет на прямой путь, менее достоин поклонения, чем вымышленные божества, которые не могут самостоятельно выйти на прямой путь, потому что не обладают соответствующим знанием и блуждают во мраке заблуждения? Что же побуждает вас принимать подобные ошибочные решения и говорить о законности поклонения творениям наряду с Аллахом после того, как вам было доказано, что никто не заслуживает поклонения, кроме одного Аллаха?» Если идолы, которых язычники обожествляют наряду с Аллахом, не обладают возвышенными качествами и не совершают похвальных деяний, за которые их можно было обожествлять, и если они обладают множеством недостатков, свидетельствующих о бесполезности поклонения подобным божествам, то что заставляет многобожников молиться на таких богов? Ответ на этот вопрос заключается в том, что сатана приукрашивал в глазах таких людей самую отвратительную клевету и самое глубокое заблуждение до тех пор, пока они не уверовали в эту ложь, не возлюбили ее и не признали ее истиной.