وارد شوید
وارد شوید
وارد شوید
انتخاب زبان
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
Tafsir Fathul Majid تفسیر: Yunus آیه 34
Yunus
۳۴
۳۴:۱۰
قل هل من شركايكم من يبدا الخلق ثم يعيده قل الله يبدا الخلق ثم يعيده فانى توفكون ٣٤
قُلْ هَلْ مِن شُرَكَآئِكُم مَّن يَبْدَؤُا۟ ٱلْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُۥ ۚ قُلِ ٱللَّهُ يَبْدَؤُا۟ ٱلْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُۥ ۖ فَأَنَّىٰ تُؤْفَكُونَ ٣٤
قُلۡ
ﱁ
هَلۡ
ﱂ
مِن
ﱃ
شُرَكَآئِكُم
ﱄ
مَّن
ﱅ
يَبۡدَؤُاْ
ﱆ
ٱلۡخَلۡقَ
ﱇ
ثُمَّ
ﱈ
يُعِيدُهُۥۚ
ﱉﱊ
قُلِ
ﱋ
ٱللَّهُ
ﱌ
يَبۡدَؤُاْ
ﱍ
ٱلۡخَلۡقَ
ﱎ
ثُمَّ
ﱏ
يُعِيدُهُۥۖ
ﱐﱑ
فَأَنَّىٰ
ﱒ
تُؤۡفَكُونَ
ﱓ
٣٤
ﱔ
بگو: «آیا از این معبودهای شما کسی هست که آفرینش شما را آغاز میکند، سپس آن را باز میگرداند؟!» بگو: «الله آفرینش را آغاز میکند، سپس آن را باز میگرداند، پس چگونه (از حق) منحرف میشوید؟!».
تفاسیر
لایهها
درس ها
بازتاب ها
پاسخها
قیراط
حدیث
Aa
العربية
Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid برای آیه فعلی موجود نیست.