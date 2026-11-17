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Tafsir Fathul Majid تفسیر: Yunus آیه 31
Yunus
۳۱
۳۱:۱۰
قل من يرزقكم من السماء والارض امن يملك السمع والابصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الامر فسيقولون الله فقل افلا تتقون ٣١
قُلْ مَن يَرْزُقُكُم مِّنَ ٱلسَّمَآءِ وَٱلْأَرْضِ أَمَّن يَمْلِكُ ٱلسَّمْعَ وَٱلْأَبْصَـٰرَ وَمَن يُخْرِجُ ٱلْحَىَّ مِنَ ٱلْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ ٱلْمَيِّتَ مِنَ ٱلْحَىِّ وَمَن يُدَبِّرُ ٱلْأَمْرَ ۚ فَسَيَقُولُونَ ٱللَّهُ ۚ فَقُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ ٣١
قُلۡ
ﲩ
مَن
ﲪ
يَرۡزُقُكُم
ﲫ
مِّنَ
ﲬ
ٱلسَّمَآءِ
ﲭ
وَٱلۡأَرۡضِ
ﲮ
أَمَّن
ﲯ
يَمۡلِكُ
ﲰ
ٱلسَّمۡعَ
ﲱ
وَٱلۡأَبۡصَٰرَ
ﲲ
وَمَن
ﲳ
يُخۡرِجُ
ﲴ
ٱلۡحَيَّ
ﲵ
مِنَ
ﲶ
ٱلۡمَيِّتِ
ﲷ
وَيُخۡرِجُ
ﲸ
ٱلۡمَيِّتَ
ﲹ
مِنَ
ﲺ
ٱلۡحَيِّ
ﲻ
وَمَن
ﲼ
يُدَبِّرُ
ﲽ
ٱلۡأَمۡرَۚ
ﲾﲿ
فَسَيَقُولُونَ
ﳀ
ٱللَّهُۚ
ﳁﳂ
فَقُلۡ
ﳃ
أَفَلَا
ﳄ
تَتَّقُونَ
ﳅ
٣١
ﳆ
بگو: «چه کسی شما را از آسمان و زمین روزی میدهد؟کیست که مالک شنوایی و بینوا یی هاست؟ و چه کسی زنده را از مرده بیرون میآورد، و مرده را از زنده بیرون میآورد؟ و چه کسی کار (جهان) را تدبیر میکند؟ پس بی درنگ خواهند گفت: «الله» پس بگو: «آیا (از او) نمیترسید؟!
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