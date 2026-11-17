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Tafsir Fathul Majid تفسیر: Yunus آیه 30
Yunus
۳۰
۳۰:۱۰
هنالك تبلو كل نفس ما اسلفت وردوا الى الله مولاهم الحق وضل عنهم ما كانوا يفترون ٣٠
هُنَالِكَ تَبْلُوا۟ كُلُّ نَفْسٍۢ مَّآ أَسْلَفَتْ ۚ وَرُدُّوٓا۟ إِلَى ٱللَّهِ مَوْلَىٰهُمُ ٱلْحَقِّ ۖ وَضَلَّ عَنْهُم مَّا كَانُوا۟ يَفْتَرُونَ ٣٠
هُنَالِكَ
ﲖ
تَبۡلُواْ
ﲗ
كُلُّ
ﲘ
نَفۡسٖ
ﲙ
مَّآ
ﲚ
أَسۡلَفَتۡۚ
ﲛﲜ
وَرُدُّوٓاْ
ﲝ
إِلَى
ﲞ
ٱللَّهِ
ﲟ
مَوۡلَىٰهُمُ
ﲠ
ٱلۡحَقِّۖ
ﲡﲢ
وَضَلَّ
ﲣ
عَنۡهُم
ﲤ
مَّا
ﲥ
كَانُواْ
ﲦ
يَفۡتَرُونَ
ﲧ
٣٠
ﲨ
آنجا هر کس هر چه پیش فرستاده است، میآزماید، و همه به سوی الله مالک حقیقی شان بازگردانده میشوند، و چیزهای را که افترا میبستند (از نظرشان) گم و نابود میشوند.
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Tafsir Fathul Majid برای آیه فعلی موجود نیست.