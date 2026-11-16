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Tafsir Fathul Majid تفسیر: Yunus آیه 3
Yunus
۳
۳:۱۰
ان ربكم الله الذي خلق السماوات والارض في ستة ايام ثم استوى على العرش يدبر الامر ما من شفيع الا من بعد اذنه ذالكم الله ربكم فاعبدوه افلا تذكرون ٣
إِنَّ رَبَّكُمُ ٱللَّهُ ٱلَّذِى خَلَقَ ٱلسَّمَـٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضَ فِى سِتَّةِ أَيَّامٍۢ ثُمَّ ٱسْتَوَىٰ عَلَى ٱلْعَرْشِ ۖ يُدَبِّرُ ٱلْأَمْرَ ۖ مَا مِن شَفِيعٍ إِلَّا مِنۢ بَعْدِ إِذْنِهِۦ ۚ ذَٰلِكُمُ ٱللَّهُ رَبُّكُمْ فَٱعْبُدُوهُ ۚ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ ٣
إِنَّ
ﱤ
رَبَّكُمُ
ﱥ
ٱللَّهُ
ﱦ
ٱلَّذِي
ﱧ
خَلَقَ
ﱨ
ٱلسَّمَٰوَٰتِ
ﱩ
وَٱلۡأَرۡضَ
ﱪ
فِي
ﱫ
سِتَّةِ
ﱬ
أَيَّامٖ
ﱭ
ثُمَّ
ﱮ
ٱسۡتَوَىٰ
ﱯ
عَلَى
ﱰ
ٱلۡعَرۡشِۖ
ﱱﱲ
يُدَبِّرُ
ﱳ
ٱلۡأَمۡرَۖ
ﱴﱵ
مَا
ﱶ
مِن
ﱷ
شَفِيعٍ
ﱸ
إِلَّا
ﱹ
مِنۢ
ﱺ
بَعۡدِ
ﱻ
إِذۡنِهِۦۚ
ﱼﱽ
ذَٰلِكُمُ
ﱾ
ٱللَّهُ
ﱿ
رَبُّكُمۡ
ﲀ
فَٱعۡبُدُوهُۚ
ﲁﲂ
أَفَلَا
ﲃ
تَذَكَّرُونَ
ﲄ
٣
ﲅ
بیگمان پروردگار شما، الله است، که آسمانها و زمین را در شش روز آفرید، سپس بر عرش مستوی شد، کار (جهان) را تدبیر میکند. هیچ شفاعتکنندهای نیست، مگر بعد از فرمان او، این است الله پروردگار شما، پس او را پرستش کنید، آیا پند نمیگیرید؟!
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Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid برای آیه فعلی موجود نیست.