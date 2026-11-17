وارد شوید
وارد شوید
وارد شوید
انتخاب زبان
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
Tafsir Fathul Majid تفسیر: Yunus آیه 22
Yunus
۲۲
۲۲:۱۰
هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى اذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا انهم احيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين لين انجيتنا من هاذه لنكونن من الشاكرين ٢٢
هُوَ ٱلَّذِى يُسَيِّرُكُمْ فِى ٱلْبَرِّ وَٱلْبَحْرِ ۖ حَتَّىٰٓ إِذَا كُنتُمْ فِى ٱلْفُلْكِ وَجَرَيْنَ بِهِم بِرِيحٍۢ طَيِّبَةٍۢ وَفَرِحُوا۟ بِهَا جَآءَتْهَا رِيحٌ عَاصِفٌۭ وَجَآءَهُمُ ٱلْمَوْجُ مِن كُلِّ مَكَانٍۢ وَظَنُّوٓا۟ أَنَّهُمْ أُحِيطَ بِهِمْ ۙ دَعَوُا۟ ٱللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ لَئِنْ أَنجَيْتَنَا مِنْ هَـٰذِهِۦ لَنَكُونَنَّ مِنَ ٱلشَّـٰكِرِينَ ٢٢
هُوَ
ﱚ
ٱلَّذِي
ﱛ
يُسَيِّرُكُمۡ
ﱜ
فِي
ﱝ
ٱلۡبَرِّ
ﱞ
وَٱلۡبَحۡرِۖ
ﱟﱠ
حَتَّىٰٓ
ﱡ
إِذَا
ﱢ
كُنتُمۡ
ﱣ
فِي
ﱤ
ٱلۡفُلۡكِ
ﱥ
وَجَرَيۡنَ
ﱦ
بِهِم
ﱧ
بِرِيحٖ
ﱨ
طَيِّبَةٖ
ﱩ
وَفَرِحُواْ
ﱪ
بِهَا
ﱫ
جَآءَتۡهَا
ﱬ
رِيحٌ
ﱭ
عَاصِفٞ
ﱮ
وَجَآءَهُمُ
ﱯ
ٱلۡمَوۡجُ
ﱰ
مِن
ﱱ
كُلِّ
ﱲ
مَكَانٖ
ﱳ
وَظَنُّوٓاْ
ﱴ
أَنَّهُمۡ
ﱵ
أُحِيطَ
ﱶ
بِهِمۡ
ﱷ
دَعَوُاْ
ﱸ
ٱللَّهَ
ﱹ
مُخۡلِصِينَ
ﱺ
لَهُ
ﱻ
ٱلدِّينَ
ﱼ
لَئِنۡ
ﱽ
أَنجَيۡتَنَا
ﱾ
مِنۡ
ﱿ
هَٰذِهِۦ
ﲀ
لَنَكُونَنَّ
ﲁ
مِنَ
ﲂ
ٱلشَّٰكِرِينَ
ﲃ
٢٢
ﲄ
او کسی است که شما را در خشکی و دریا به حرکت در میآورد، تا آنگاه که در کشتی قرار میگیرید، و (کشتیها) با بادی ملایم آنها را (به سوی مقصد) حرکت میدهند و (آنها) به آن شادمان میشوند. (نا گهان) طوفان شدیدی میوزد، و موج از هر سو (به سوی آنها) بیاید، و گمان کنند، که راه گریزی ندارند (و هلاک خواهند شد)، الله را از روی اخلاص میخوانند: «که اگر ما را از این (گرفتاری) نجات دهی، قطعاً از سپاسگزاران خواهیم بود».
تفاسیر
لایهها
درس ها
بازتاب ها
پاسخها
قیراط
حدیث
Aa
العربية
Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid برای آیه فعلی موجود نیست.