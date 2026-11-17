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Tafsir Fathul Majid تفسیر: Yunus آیه 18
Yunus
۱۸
۱۸:۱۰
ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هاولاء شفعاونا عند الله قل اتنبيون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الارض سبحانه وتعالى عما يشركون ١٨
وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَـٰٓؤُلَآءِ شُفَعَـٰٓؤُنَا عِندَ ٱللَّهِ ۚ قُلْ أَتُنَبِّـُٔونَ ٱللَّهَ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِى ٱلسَّمَـٰوَٰتِ وَلَا فِى ٱلْأَرْضِ ۚ سُبْحَـٰنَهُۥ وَتَعَـٰلَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ ١٨
وَيَعۡبُدُونَ
ﲑ
مِن
ﲒ
دُونِ
ﲓ
ٱللَّهِ
ﲔ
مَا
ﲕ
لَا
ﲖ
يَضُرُّهُمۡ
ﲗ
وَلَا
ﲘ
يَنفَعُهُمۡ
ﲙ
وَيَقُولُونَ
ﲚ
هَٰٓؤُلَآءِ
ﲛ
شُفَعَٰٓؤُنَا
ﲜ
عِندَ
ﲝ
ٱللَّهِۚ
ﲞﲟ
قُلۡ
ﲠ
أَتُنَبِّـُٔونَ
ﲡ
ٱللَّهَ
ﲢ
بِمَا
ﲣ
لَا
ﲤ
يَعۡلَمُ
ﲥ
فِي
ﲦ
ٱلسَّمَٰوَٰتِ
ﲧ
وَلَا
ﲨ
فِي
ﲩ
ٱلۡأَرۡضِۚ
ﲪﲫ
سُبۡحَٰنَهُۥ
ﲬ
وَتَعَٰلَىٰ
ﲭ
عَمَّا
ﲮ
يُشۡرِكُونَ
ﲯ
١٨
ﲰ
و غیر از الله چیزهای را میپرستند که نه به آنها زیانی میرساند و نه سودشان میبخشد، و میگویند: «اینها (= بتها) شفیعان ما نزد الله هستند» بگو: «آیا الله را به چیزی که در آسمانها و در زمین نمیداند، خبر میدهید؟!» منزه است او، و از آنچه با او شریک میسازند برتر است.
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