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Tafsir Fathul Majid تفسیر: Yunus آیه 16
Yunus
۱۶
۱۶:۱۰
قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا ادراكم به فقد لبثت فيكم عمرا من قبله افلا تعقلون ١٦
قُل لَّوْ شَآءَ ٱللَّهُ مَا تَلَوْتُهُۥ عَلَيْكُمْ وَلَآ أَدْرَىٰكُم بِهِۦ ۖ فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمُرًۭا مِّن قَبْلِهِۦٓ ۚ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ١٦
قُل
ﱬ
لَّوۡ
ﱭ
شَآءَ
ﱮ
ٱللَّهُ
ﱯ
مَا
ﱰ
تَلَوۡتُهُۥ
ﱱ
عَلَيۡكُمۡ
ﱲ
وَلَآ
ﱳ
أَدۡرَىٰكُم
ﱴ
بِهِۦۖ
ﱵﱶ
فَقَدۡ
ﱷ
لَبِثۡتُ
ﱸ
فِيكُمۡ
ﱹ
عُمُرٗا
ﱺ
مِّن
ﱻ
قَبۡلِهِۦٓۚ
ﱼﱽ
أَفَلَا
ﱾ
تَعۡقِلُونَ
ﱿ
١٦
ﲀ
بگو: «اگر الله میخواست من آن را بر شما نمیخواندم، و نه (الله) شما را از آن آگاه میکرد، به راستی که پیش از این عمری را در میان شما گذرانده ام، آیا نمیاندیشید؟!»
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Tafsir Fathul Majid برای آیه فعلی موجود نیست.