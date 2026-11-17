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Tafsir Fathul Majid تفسیر: Yunus آیه 14
Yunus
۱۴
۱۴:۱۰
ثم جعلناكم خلايف في الارض من بعدهم لننظر كيف تعملون ١٤
ثُمَّ جَعَلْنَـٰكُمْ خَلَـٰٓئِفَ فِى ٱلْأَرْضِ مِنۢ بَعْدِهِمْ لِنَنظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ ١٤
ثُمَّ
ﲾ
جَعَلۡنَٰكُمۡ
ﲿ
خَلَٰٓئِفَ
ﳀ
فِي
ﳁ
ٱلۡأَرۡضِ
ﳂ
مِنۢ
ﳃ
بَعۡدِهِمۡ
ﳄ
لِنَنظُرَ
ﳅ
كَيۡفَ
ﳆ
تَعۡمَلُونَ
ﳇ
١٤
ﳈ
سپس شما را پس از آنها (روی) زمین جانشینان قرار دادیم، تا بنگریم که چگونه عمل میکنید.
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