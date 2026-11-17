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Tafsir Fathul Majid تفسیر: Yunus آیه 13
Yunus
۱۳
۱۳:۱۰
ولقد اهلكنا القرون من قبلكم لما ظلموا وجاءتهم رسلهم بالبينات وما كانوا ليومنوا كذالك نجزي القوم المجرمين ١٣
وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا ٱلْقُرُونَ مِن قَبْلِكُمْ لَمَّا ظَلَمُوا۟ ۙ وَجَآءَتْهُمْ رُسُلُهُم بِٱلْبَيِّنَـٰتِ وَمَا كَانُوا۟ لِيُؤْمِنُوا۟ ۚ كَذَٰلِكَ نَجْزِى ٱلْقَوْمَ ٱلْمُجْرِمِينَ ١٣
وَلَقَدۡ
ﲫ
أَهۡلَكۡنَا
ﲬ
ٱلۡقُرُونَ
ﲭ
مِن
ﲮ
قَبۡلِكُمۡ
ﲯ
لَمَّا
ﲰ
ظَلَمُواْ
ﲱ
وَجَآءَتۡهُمۡ
ﲲ
رُسُلُهُم
ﲳ
بِٱلۡبَيِّنَٰتِ
ﲴ
وَمَا
ﲵ
كَانُواْ
ﲶ
لِيُؤۡمِنُواْۚ
ﲷﲸ
كَذَٰلِكَ
ﲹ
نَجۡزِي
ﲺ
ٱلۡقَوۡمَ
ﲻ
ٱلۡمُجۡرِمِينَ
ﲼ
١٣
ﲽ
به راستی که ما امتهای پیش از شما را هنگامیکه ستم کردند، هلاک کردیم، در حالیکه پیامبران آنها با دلیل روشن به سوی آنان آمدند و آنها ایمان نیاوردند، این گونه گروه مجرمان را کیفر میدهیم.
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