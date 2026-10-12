وارد شوید
وارد شوید
وارد شوید
انتخاب زبان
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
Tafsir Fathul Majid تفسیر: Yunus آیه 109
Yunus
۱۰۹
۱۰۹:۱۰
واتبع ما يوحى اليك واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين ١٠٩
وَٱتَّبِعْ مَا يُوحَىٰٓ إِلَيْكَ وَٱصْبِرْ حَتَّىٰ يَحْكُمَ ٱللَّهُ ۚ وَهُوَ خَيْرُ ٱلْحَـٰكِمِينَ ١٠٩
وَٱتَّبِعۡ
ﱷ
مَا
ﱸ
يُوحَىٰٓ
ﱹ
إِلَيۡكَ
ﱺ
وَٱصۡبِرۡ
ﱻ
حَتَّىٰ
ﱼ
يَحۡكُمَ
ﱽ
ٱللَّهُۚ
ﱾﱿ
وَهُوَ
ﲀ
خَيۡرُ
ﲁ
ٱلۡحَٰكِمِينَ
ﲂ
١٠٩
ﲃ
و از آنچه به تو وحی میشود پیروی کن، و صبر کن، تا الله داوری کند، و او بهترین داوران است.
تفاسیر
لایهها
درس ها
بازتاب ها
پاسخها
قیراط
حدیث
Aa
العربية
Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid برای آیه فعلی موجود نیست.