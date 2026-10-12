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Tafsir Fathul Majid تفسیر: Yunus آیه 101
Yunus
۱۰۱
۱۰۱:۱۰
قل انظروا ماذا في السماوات والارض وما تغني الايات والنذر عن قوم لا يومنون ١٠١
قُلِ ٱنظُرُوا۟ مَاذَا فِى ٱلسَّمَـٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ ۚ وَمَا تُغْنِى ٱلْـَٔايَـٰتُ وَٱلنُّذُرُ عَن قَوْمٍۢ لَّا يُؤْمِنُونَ ١٠١
قُلِ
ﱸ
ٱنظُرُواْ
ﱹ
مَاذَا
ﱺ
فِي
ﱻ
ٱلسَّمَٰوَٰتِ
ﱼ
وَٱلۡأَرۡضِۚ
ﱽﱾ
وَمَا
ﱿ
تُغۡنِي
ﲀ
ٱلۡأٓيَٰتُ
ﲁ
وَٱلنُّذُرُ
ﲂ
عَن
ﲃ
قَوۡمٖ
ﲄ
لَّا
ﲅ
يُؤۡمِنُونَ
ﲆ
١٠١
ﲇ
بگو: «بنگرید چه چیز (از نشانههای یگانگیاش) در آسمانها و زمین است؟» و این آیات و هشدارها به حال گروهی که ایمان نمیآورند، سودی نمیبخشد.
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