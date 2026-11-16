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Tafsir Fathul Majid تفسیر: Yunus آیه 10
Yunus
۱۰
۱۰:۱۰
دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام واخر دعواهم ان الحمد لله رب العالمين ١٠
دَعْوَىٰهُمْ فِيهَا سُبْحَـٰنَكَ ٱللَّهُمَّ وَتَحِيَّتُهُمْ فِيهَا سَلَـٰمٌۭ ۚ وَءَاخِرُ دَعْوَىٰهُمْ أَنِ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَـٰلَمِينَ ١٠
دَعۡوَىٰهُمۡ
ﱩ
فِيهَا
ﱪ
سُبۡحَٰنَكَ
ﱫ
ٱللَّهُمَّ
ﱬ
وَتَحِيَّتُهُمۡ
ﱭ
فِيهَا
ﱮ
سَلَٰمٞۚ
ﱯﱰ
وَءَاخِرُ
ﱱ
دَعۡوَىٰهُمۡ
ﱲ
أَنِ
ﱳ
ٱلۡحَمۡدُ
ﱴ
لِلَّهِ
ﱵ
رَبِّ
ﱶ
ٱلۡعَٰلَمِينَ
ﱷ
١٠
ﱸ
دعایشان در آن: «الله! تو منزهی» باشد، و تحیت شان در آن: «سلام» و پایان دعایشان این است که: «حمد و سپاس، مخصوص الله، پروردگار جهانیان است».
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