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Tafsir Fathul Majid تفسیر: Ya-Sin آیه 76
Ya-Sin
۷۶
۷۶:۳۶
فلا يحزنك قولهم انا نعلم ما يسرون وما يعلنون ٧٦
فَلَا يَحْزُنكَ قَوْلُهُمْ ۘ إِنَّا نَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ ٧٦
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يَحۡزُنكَ
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قَوۡلُهُمۡۘ
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إِنَّا
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نَعۡلَمُ
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مَا
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يُسِرُّونَ
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وَمَا
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يُعۡلِنُونَ
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٧٦
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پس (ای پیامبر) سخن آنان تو را غمگین نسازد، بیگمان ما آنچه را که پنهان میدارند و آنچه را که آشکار میکنند، میدانیم.
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Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid برای آیه فعلی موجود نیست.