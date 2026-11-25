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Tafsir Fathul Majid تفسیر: Ya-Sin آیه 74
Ya-Sin
۷۴
۷۴:۳۶
واتخذوا من دون الله الهة لعلهم ينصرون ٧٤
وَٱتَّخَذُوا۟ مِن دُونِ ٱللَّهِ ءَالِهَةًۭ لَّعَلَّهُمْ يُنصَرُونَ ٧٤
وَٱتَّخَذُواْ
ﱝ
مِن
ﱞ
دُونِ
ﱟ
ٱللَّهِ
ﱠ
ءَالِهَةٗ
ﱡ
لَّعَلَّهُمۡ
ﱢ
يُنصَرُونَ
ﱣ
٧٤
ﱤ
و آنها غیر از الله معبودانی (برای خود) بر گزیدند، (به این امید) شاید که یاری شوند.
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Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid برای آیه فعلی موجود نیست.