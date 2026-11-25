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Tafsir Fathul Majid تفسیر: Ya-Sin آیه 70
Ya-Sin
۷۰
۷۰:۳۶
لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين ٧٠
لِّيُنذِرَ مَن كَانَ حَيًّۭا وَيَحِقَّ ٱلْقَوْلُ عَلَى ٱلْكَـٰفِرِينَ ٧٠
لِّيُنذِرَ
ﳈ
مَن
ﳉ
كَانَ
ﳊ
حَيّٗا
ﳋ
وَيَحِقَّ
ﳌ
ٱلۡقَوۡلُ
ﳍ
عَلَى
ﳎ
ٱلۡكَٰفِرِينَ
ﳏ
٧٠
ﳐ
تا هر کس را که زنده (دل) باشد، بیم دهد و سخن حق بر کافران ثابت شود.
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Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid برای آیه فعلی موجود نیست.